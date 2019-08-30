В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября, пишет РИА Новости.

Власов предлагает реализовать соответствующий пилотный проект в Дальневосточном регионе, в частности в Хабаровском и Приморском крае.

«Как депутат Государственной думы, я часто провожу встречи со школьниками и студентами по всей России. Во время общения очень часто звучат предложения как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября», — говорится в письме депутата.

Кроме того, Василий Власов указал на очень высокий уровень нагрузки и отметил, что из-за того, что практически все экзамены заканчиваются к началу июля, каникулы длятся всего два месяца.

Кроме того, продление каникул, по мнению депутата, позволит учащимся получить больше практических знаний во время летней подработки. Он напомнил, что «работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы», а продление каникул «позволит частично решить эту проблему».