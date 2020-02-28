В Госдуме предложили продавать земли в заповедниках

В России могут разрешить продавать землю в заповедниках. С инициативой выступили глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев и его коллега Сергей Крючек, пишет «Российская газета».

По мнению депутатов, возможность выкупить в собственность землю у парков и заповедников должны получить граждане РФ, у которых населённые пункты попадают в особо охраняемые зоны. Постройки и даже целые поселения есть на территориях 23 национальных парков, 18 государственных природных заповедников, 12 федеральных заказников, а также значительной части природных парков — в них проживают более 2 млн человек, и все они, как замечают депутаты, не могут оформить землю в собственность.

На данный момент территории заповедников и парков по Земельному кодексу не могут продаваться или покупаться.