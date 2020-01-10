В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных соревнованиях

Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев сообщил ТАСС о подготовке поправок к законопроекту о снятии запрета на розничную продажу пива во время футбольных матчей. Согласно предлагаемым изменениям, продажу пива предлагается разрешить на всех спортивных соревнованиях в России, кроме мероприятий с участием детей и юношей.

«В ходе работы над поправками мы провели ряд встреч с президентами спортивных федераций, которые всецело поддержали идею распространения данного законопроекта и на другие виды спорта. Поэтому ко второму чтению мы выносим на обсуждение возможность продавать пиво и пивные напитки на всех официальных спортивных мероприятиях, за исключением детско-юношеских спортивных соревнований», — заявил Свищев.

Предполагается, что средства, вырученные от продажи пива на стадионах, будут направляться на развитие детско-юношеского спорта. Контролирующим органом станет Министерство спорта России.

В середине декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на продажу пива во время футбольных матчей. Авторами законопроекта являются Свищев и вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев. Второе и третье чтение законопроекта о возвращении пива на стадионы пройдут в Госдуме весной 2020 года.

Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных аренах ввели в 2005 году. Во время ЧМ-2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, которые проходили в России, запрет на продажу пива во время футбольных игр снимали на временной основе.