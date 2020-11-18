В Госдуме предложили признавать митингами очереди на одиночные пикеты 

Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин внёс на рассмотрение два законопроекта, ужестощаюших правила проведения митингов. С документами и пояснительной запиской к ним можно ознакомиться в базе данных Госдумы.

В первом документе предлагается запретить массовые мероприятия возле зданий экстренных и оперативных служб, чтобы не мешать их работе. Также в документе говорится, что власти имеют право отменять акции в случае чрезвычайной ситуации, теракта или наличия реальной угрозы их возникновения.

«Предлагается предусмотреть положение, в соответствии с которым решением суда публичным мероприятием может быть признана не только совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединённых единым замыслом и общей организацией, но и поочерёдное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в документе прописан запрет для журналистов, работающих на массовых акциях, в непосредственном участии и организации этих мероприятий.

Второй законопроект запрещает организаторам митингов получать финансирование на проведение от иностранных организаций и граждан: нельзя будет принимать деньги от частных лиц, компаний, международных общественных организаций или движений, НКО со статусом иностранного агента, а также от лиц без гражданства. Не смогут выделять средства на организацию митингов граждане России младше 16 лет и те, кто решил это сделать анонимно.