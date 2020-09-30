В Госдуме предложили привлечь в Нагорный Карабах российских миротворцев

Для разрешения конфликта в Нагорном Карабахе нет необходимости привлекать никаких других миротворцев, кроме российских или представляющих страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил «Интерфаксу» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«При наличии воли двух конфликтующих сторон, я полагаю, что кроме российских миротворцев и других миротворцев, представляющих страны ОДКБ, нет необходимости привлекать кого-то ещё», — сказал Новиков.

Он добавил, что в России «крайне заинтересованы в урегулировании ситуации между двумя дружескими народами, и было бы странно, если бы мы выступали по этому поводу только с политическими декларациями и не приняли участия в миротворческих действиях, если это потребуется».

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает самым оптимальным вариантом урегулирования конфликта «опыт Приднестровья, куда были введены российские миротворческие силы, и сразу же там прекратились боестолкновения и началась нормальная мирная жизнь».

«Учитывая, что для России равнозначны и Армения, и Азербайджан, российский контингент миротворческих сил, получив мандат от ООН, мог бы там спокойно расположиться и стать залогом урегулирования данного процесса», — сказал Водолацкий.

Он отметил, что «это должен быть именно только российский, а не иной какой-то контингент миротворцев».

Ранее в среду армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван не рассматривает возможность ввода международных миротворческих сил в зону карабахского конфликта.

«В нашей повестке такого вопроса нет», — сказал Пашинян.

Напомним, утром 27 сентября возобновились столкновения между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Стороны обвинили друг друга в провокациях и ввели военное положение на территории обеих стран. Армения и Азербайджан объявили о гибели сотен военнослужащих противника.

Нагорный Карабах — непризнанная республика, входившая в состав Азербайджанской ССР. Сейчас значительную часть республики занимает армянское население.