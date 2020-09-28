Азербайджан и Армения сообщили о гибели сотен военных в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла более 550 человек убитыми и ранеными, а также большое количество техники, пишет «Интерфакс–Азербайджан».

По данным Минобороны, азербайджанской армии удалось уничтожить 22 единицы тяжёлой бронетехники, 15 зенитных ракетных комплексов, 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок и три склада с боеприпасами. О потерях со стороны Азербайджана не сообщается.

В свою очередь, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил «Интерфаксу», что эта информация не соответствует действительности — он сообщал только о 16 погибших, ещё десять человек госпитализировали. По его данным, Азербайджан потерял около 200 военных, а также около 30 танков и 20 беспилотников. Он отметил, что боевые действия в Карабахе продолжались ночью 28 сентября; Ованнисян утверждает, что армянская армия «добилась значительных успехов».

Напомним, утром 27 сентября несколько городов Нагорного Карабаха подверглись обстрелу. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в провокации, а затем объявили военное положение.

28 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле города Тертер со стороны армянских вооружённых сил. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в ответ заявила, что Азербайджан «возобновил наступательные действия, применив артиллерийские средства, бронетехнику».