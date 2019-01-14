В Госдуме предложили приравнять нарушение санитарных норм в отношении детей к тяжким преступлениям

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила отнести к тяжким преступлениям нарушение санитарно-эпидемиологических норм в отношении детей, пишет ТАСС. Новые квалифицирующие признаки Яровая предлагает внести в статью 236 Уголовного кодекса («Нарушение санитарно-эпидемиологических норм»).

Кроме того, вице-спикер напомнила, что в настоящее время статья 238 Уголовного кодекса «уже устанавливает как тяжкое преступление производство товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении детей в возрасте до шести лет».

«Я предлагаю обеспечить защиту всех малолетних детей, то есть детей до 14 лет, что повысит и срок давности по таким преступлениям и позволит расширить доказательную базу и проводить сложные экспертные исследования», — предложила она.

Она добавила, что данные изменения повысят уровень ответственности виновных и увеличат сроки давности совершения преступления, так как в рамках расследования данных уголовных дел необходимо проводить длительные экспертизы.

Соответствующие изменения в законодательство предлагаются на фоне инцидента в Амурской области, где более 20 детей в конце 2018 года были заражены гепатитом C.