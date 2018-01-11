В Госдуме предложили официально разрешить родственникам посещать больных в реанимации

Депутат Госдумы Николай Герасименко внёс на рассмотрение в парламент законопроект, в соотвествии с которым медики должны обеспечивать доступ родственников к больному, который находится в реанимации или в палате интенсивной терапии, пишет РБК.

Парламентарий предлагает внести изменения в принятый в 2011 году Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

«Предоставлять возможность посещения родителями, иными членами семьи и иными законными представителями пациентов структурного подразделения медицинской организации, оказывающего реанимационные мероприятия, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», — предлагает Герасименко.

В пояснительной записке к документу отмечается, что, хотя в действующем законе возможность посещения родственниками больного в реанимации предусмотрена, «действующее законодательство не содержит прямых отсылок на обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов». Минздрав в мае 2017 года опубликовал письмо «О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (реанимации)», но оно не является обязательным к исполнению.

«Доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача. Это вызывает негативную реакцию в обществе и зачастую снижает эффективность лечения пациентов», — говорится в пояснительной записке.

Николай Герасименко ссылается на опыт большинства зарубежных стран, где родственники и представители больного могут находиться с больным в реанимации. В то же время, как сетует автор законодательной инициативы, согласно данным Минздрава, «доступ родственников к пациентам, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, организован далеко не во всех медицинских организациях».