В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России

Пенсионный фонд России необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета, со ссылкой на заявление главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова пишут «Ведомости».

По его словам, не имеет смысла платить «безумные деньги» за базу данных ПФР, которая работает «с чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии».

«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами. Необходимо отказаться от посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета», — заявил Миронов.

Он подчеркнул, что затраты ПФР на «раздутый штат, дорогие офисы и IT-инфраструктуру» неоправданны — в этой ситуации легче использовать инфраструктуру и базу Федеральной налоговой службы, уверен глава «Справедливой России».

Ранее, 25 августа, Счётная палата сообщила о результатах проверки территориальных отделений ПФР в Москве, Московской и Саратовской областях, а также в Межрегиональном информационном центре (МИЦ). Ведомство выявило множественные нарушения пенсионных прав россиян: так, люди, имеющие несколько пенсионных счетов, получали выплаты только на один. Кроме того, иногда один и тот же СНИЛС присваивается разным людям, а некоторым пенсионерам продолжали выплачивать деньги после их смерти — выплаты «мёртвым душам» достигли нескольких сотен миллионов рублей. В целом нарушения пенсионных прав были выявлены в 53% проверенных случаев, сообщал аудитор Счётной палаты Сергей Штогрин.