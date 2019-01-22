В Госдуме предложили легализовать охоту в вольерах

Депутаты Госдумы в течение месяца планируют подготовить и предложить законопроект о легализации вольерной охоты, со ссылкой на источник в думском комитете по природным ресурсам пишет «Коммерсантъ».

Легализация вольерной охоты позволит увеличить доступ охотников к природным ресурсам и снизит нагрузку на дикие угодья, считает зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев. Замминистра природы Иван Валентик также поддержал решение легализовать вольерную охоту. Он считает, что закон поможет выпуску продуктов переработки охотничьих «трофеев».

В Минприроды отметили, что в вольерах уже охотятся и эту деятельность необходимо упорядочить.

Депутатам предстоит утвердить размер вольера для охоты и установить лимит для охотников, заявил член комитета по природным ресурсам Максим Щаблыкин.

Против закона активно выступают зоозащитники. Комментируя их возражения, председатель думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев заявил, что слухи и спекуляции появляются из-за отсутствия регулирования в этой сфере.

«Для большей части горожан это клетка в зоопарке, в которую загоняются все животные из леса и их там добивают. Нам нужно признать, что такая форма ведения охотхозяйства существует, но вольеры занимают десятки и сотни гектар», — отметил он.

Охота предполагает добычу животных в диких условиях, заявил изданию руководитель «Альянса защитников животных» Юрий Корецких. Он назвал вольерную охоту развлечением, которое «депутаты хотят узаконить для своего удовлетворения».