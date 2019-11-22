В Госдуме предложили изымать имущество у родственников и друзей наркопреступников

Конфискация имущества и доходов в России может коснуться не только родственников и знакомых тех, кого признали виновным в преступлениях коррупционного характера — аналогичные меры планируют применять аналогичную меру к родным и близким наркоторговцев, пишет «Коммерсантъ».

«У нас есть законопроект, речь идёт о том, чтобы изымать доходы не только у наркодилера, преступника, но и у его родственников, которые нажились за счет наркопроизводства. По аналогии с недавним разъяснением Конституционного суда, согласно которому можно изымать имущество родственников чиновников-коррупционеров», — заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Он пояснил, что если у родственников наркодилера появляются «непонятные активы», их можно будет изымать в доход государства, если не будет доказано, что активы приобретены законным путём. Законопроект находится на стадии разработки, но депутаты намерены активизировать работу над ним, добавил Пискарев.

«Как показывает практика, тот, кто занимается подобной преступной деятельностью, как правило, ничего на себя не оформляет. Он оформляет имущество на родственников, друзей — тех, кто находится под его контролем», — отметил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По мнению депутата, закон станет «мощной превенцией для тех, кто незаконно обогащается подобным образом».

Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд РФ выступил с разъяснениями, из которых следует, что основному закону не противоречит практика конфискации имущества, приобретённого на доходы, чья законность не подтверждена. Если разработчики нового законодательства, направленного на ужесточение борьбы с наркопреступностью, примут эту логику на вооружение, то конфискация имущества будет грозить не только родственникам, но также друзьям и знакомым наркодилеров, отмечает издание.