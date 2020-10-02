В Госдуме предложили дать отпуск родителям из-за внеочередных каникул в школах

Депутат Государственной думы Елена Строковая обратилась к главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Головиковой с просьбой предоставить одному из родителей школьников младших классов оплачиваемый отпуск на время внеочередных каникул из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, пишет RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребёнка (с первого по четвёртый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — написала она.

Депутат также отметила, что данные меры обеспечат безопасность маленьких детей в период пандемии и помогут родителям-одиночкам, которым не с кем оставить детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 сентября объявил в школах двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября — в это время не будут работать учреждения дополнительного образования и детские кружки. При этом детские сады, как обещал мэр, работают по графику. Позднее заммэра Анастасия Ракова пояснила, что власти видят рост заболеваемости коронавирусом среди детей. При этом, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, болеющих COVID-19 среди школьников нет — не более 2% из них являются носителями инфекции.