В Госдуме предложили блокировать сотовую связь для заключённых

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн разработал поправки по ограничению использования сотовой связи в местах лишения свободы, со ссылкой на данные замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова пишет РБК.

По словам депутата, при помощи мобильных телефонов осуждённые могут не только «совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки». По его мнению, принятие поправок позволит этого избежать.

Согласно законопроекту, сотовые операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров абонентов, если получат соответствующие заявления от руководителя исправительного учреждения. Хинштейн сообщил изданию, что законопроект был согласован с Минкомсвязи. Иванов подтвердил, что ведомство предварительно и с оговорками поддержало эту инициативу.