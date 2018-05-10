В Госдуме предложат распространить «закон Димы Яковлева» на вмешивающихся в выборы в РФ

Представители всех четырёх думских фракций 10 мая вносят в Госдуму поправки в «закон Димы Яковлева», предлагающие распространить его действие на тех, кто вмешивается в российские выборы, заявил «Интерфаксу» первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Сегодня Виктор Пинский вместе с группой коллег, представляющих четыре фракции, внесут поправки в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России, закон Димы Яковлева. Там есть перечень тех, в отношении кого эти санкции могут быть применены. Этот перечень будет дополнен по предложению коллег пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается выборы в РФ», - сказал Исаев.

Депутат добавил, что проект закона будет касаться «иностранных лиц, вмешивающихся выборы в РФ».

«Для граждан России, которые незаконно ведут себя на выборах, есть отдельное законодательство», - пояснил он.

Пинский, в свою очередь, заявил, что рассчитывает на оперативное рассмотрение Госдумой предлагаемых поправок.

«Вы понимаете, что ситуация такова: когда какая-то непонятная компания, непонятно каким образом то ли связанная с Россией, то ли не связанная (это никто никогда не доказал) якобы вмешивается в выборы в США - против России как государства применяются санкции, а когда есть очевидный факт вмешательства иностранных организаций, людей, даже государственных институтов в выборы в России, то есть натаскивание вполне конкретных кандидатов, оказание информационной помощи и иные более жёсткие формы вмешательства, то это как-то должно восприниматься как само собой разумеется? Это неправильно», - отметил Исаев.

Напомним, 28 декабря 2012 года президент Владимир Путин подписал закон, получивший название «закон Димы Яковлева», который стал ответом на принятый в США «акт Магнитского». В первую очередь «закон Димы Яковлева» предусматривает ряд мер в отношении граждан США, нарушавших права человека или бывших причастными к их нарушению. В числе санкций по закону перечислены запрет на въезд на территорию России, арест активов иностранных граждан, запрет на сделки с ними и приостановление деятельности юридических лиц, находящихся под их контролем.

Законом также запрещена передача российских детей на усыновление гражданам США. В связи с этим от имени РФ было прекращено действие соглашения между РФ и США о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанное в Вашингтоне 13 июля 2011 года. Фактически усыновление американцами российских детей было прекращено с 1 января 2013 года.

"Закон Димы Яковлева" назван по имени двухлетнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США после того, как приёмный отец оставил его на целый день в машине на солнцепёке.