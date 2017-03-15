В Госдуме предлагают разработать федеральный закон о многодетной семье
Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва призвала разработать и принять закон о многодетной семье, пишет РИА Новости.
«Очень много вопросов идёт, особенно в наш комитет, от многодетных семей. Я не могу об этом не сказать. У нас нет закона вообще о многодетной семье. У нас есть только в каждом регионе своё определение, на Кавказе, например, пять детей — многодетная семья, в Тамбовской области — три, и так далее. Это неправильно, должен быть федеральный закон», — сказала Плетнёва.
Она отметила, что льготы для многодетных семей должны быть едиными по всей стране.
Ранее член комитета Госдумы по труду Сергей Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили ввести более «гибкую систему» поддержки семей взамен материнского капитала.
«Речь идёт о ежемесячных выплатах на родных и усыновлённых детей до достижения ими 18 лет: 3000 рублей за одного ребенка, 8000 за двоих и 15 000 рублей за троих детей. Планируется, что эти деньги смогут получать все родители вне зависимости от материального положения семьи», — отмечается в предложении.
При этом авторы инициативы считают, что материнский капитал нужно отменить, так как эта программа, по их мнению, себя не оправдала.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: РИА Новости