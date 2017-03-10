Материнский капитал предлагают заменить ежемесячными выплатами

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступили с предложением ввести более «гибкую систему» поддержки семей взамен материнского капитала, сообщает телеканал RT.

«Речь идёт о ежемесячных выплатах на родных и усыновлённых детей до достижения ими 18 лет: 3000 рублей за одного ребенка, 8000 за двоих и 15 000 рублей за троих детей. Планируется, что эти деньги смогут получать все родители вне зависимости от материального положения семьи», – отмечается в предложении.

При этом авторы инициативы считают, что материнский капитал нужно отменить, так как эта программа, по их мнению, себя не оправдала.

Также авторы нововведений указывают, что семьям, в которых воспитываются пять и более детей, необходимо выделять земельный участок под строительство дома, а тем, кто воспитывает семь и более детей, дополнительно передавать в собственность автомобиль «Газель».

В конце марта предложение обсудят на круглом столе с участием представителей Минфина и Минтруда в нижней палате парламента.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин предложил на пять лет продлить программу материнского капитала, которая заканчивает действие в 2018 году. Сейчас размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости