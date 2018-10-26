В Госдуме посоветовали россиянам копить деньги на пенсию самостоятельно

Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что россиянам стоит позаботиться о том, чтобы самостоятельно заработать себе на старость.

«Я на пенсию и не рассчитывал. Старался построить свою жизнь, обеспечить себя пенсионными накоплениями. Хотя, как говорят, мы предполагаем, а бог располагает. Я попробую самостоятельно заработать себе на старость. Советую сделать это каждому. Как говорят, на бога надейся, а сам не плошай. Это важная цель в жизни, но не каждый может», — сказал Ремезков.

По словам депутата, люди в силах создать себе материальную базу при правильном планировании и должных усилиях.

«Общемировая практика. Каждый работающий, если он не инвалид, то он заботится о своей пенсии. Переваливать на государство тоже сложно. Если есть возможность, то надо позаботиться о том, чтобы создать себе возможности в старости быть обеспеченным и самостоятельным. Размер пенсии всё равно не решает вопросы жизнеобеспечения. Даже если и будет начислена повышенная пенсия, то это всё равно минимум», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Госдума приняла закон о добровольном отказе депутатов от повышенных пенсий, который вступит в силу со следующего года. Тем, кто проработал в Госдуме от пяти до десяти лет, полагается доплата 46 600 рублей, тем, кто проработал больше десяти лет, — 63 600 рублей.