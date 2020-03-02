В Госдуме поддержали идею пересчитать стоимость услуг ЖКХ из-за тёплой зимы

В Госдуме поддержали идею Министерства строительства и ЖКХ о перерасчёте стоимости отопления в ряде регионов России из-за аномально тёплой зимы, пишут «Известия».

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев назвал правильной инициативу о перерасчёте услуг ЖКХ, но отметил, что её нельзя применять ко всем регионам страны, так как погодные условия разные, — однако там, где температура заметно превышала климатические нормы, это будет справедливо.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов согласился с тем, что живущие в домах без общедомовых счётчиков россияне не должны переплачивать за отопление во время тёплых зим. К тому же доходы населения невысокие, а на оплату коммуналки в среднем по России уходит до 20% семейного дохода. Первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов отметил, что, хотя аномально тёплая зима не является главным фактором ценообразования в ЖКХ, её влияние нужно обязательно учесть при расчёте платежей.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что парламентарии попросили главу Минстроя Владимира Якушева отменить летнюю индексацию тарифов.

«Раз в этом году управляющие компании сэкономили на газе, то мы можем помочь сэкономить и нашим гражданам», — сказал политик.

Он также напомнил, что ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг ЖКХ.

В Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что на пересмотр стоимости коммунальных услуг могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи начисляются равномерно на протяжении всего года, а не по общедомовым счётчикам.