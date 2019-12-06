В Госдуме отказались вводить налог для богатых из-за «низкой поддержки граждан»

В «Единой России» объяснили отказ поддержать законопроект о введении налога для тех, кто зарабатывает более 2 млн рублей в месяц — по мнению депутатов, народ очень негативно отнесётся к повышению налоговой нагрузки, пишет Tjournal.

Автор инициативы депутат Олег Нилов считает, что правящая партия отклоняет закон из принципа «не сдавать своих». Считать неуспешные попытки внесения законопроекта перестали после того, как его отклонили в десятый раз, признаётся депутат.

«Сегодня мы внесли специально такой закон лайтовый. Такого нет нигде в мире, чтобы всего лишь на пять процентов увеличить прогрессию — с 13 до 18% для тех, кто получает больше 24 миллионов в год. Это два миллиона в месяц. Среди депутатов, тех, кто живёт на одну зарплату, среди членов правительства таких нет. А нам опять говорят: вы средний класс, вы душите средний класс, вы такие-сякие, палки в колёса вставляете», — заявил в интервью телеканалу «Царьград» Олег Нилов.

Законопроект о прогрессивной шкале налогообложения предполагает поднять НДФЛ на 5% для тех, кто в год получает более 24 миллионов рублей, чтобы снизить уровень социального неравенства в стране. В случае принятия Госдумой новый налог затронул бы около 20 тысяч россиян.