В Госдуме одобрили закон о новых правилах оплаты больничного

Госдума в первом чтении поддержала законопроект о новых правилах оплаты больничных, пособий по беременности, родам и по уходу за детьми. С начала 2022 года деньги россиянам будет перечислять не работодатель, а напрямую Фонд социального страхования, сообщается на официальном сайте Госдумы РФ.

Отмечается, что с 1 января 2021 года такой порядок введён постановлением правительства в ряде регионов РФ, теперь федеральный закон распространит эту норму на все субъекты. Также с 2022 года не потребуется писать отдельное заявление на оплату больничного: оплата будет произведена на основании электронного листка нетрудоспособности. Первые три дня больничного, как и прежде, будет оплачивать работодатель.