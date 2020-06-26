В Госдуме хотят ввести штрафы за запрет на посещение детсадов и школ детьми без прививок

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях предложено внести пункт, который позволит привлекать к ответственности за запреты на посещение образовательных учреждений детьми без профилактических прививок, со ссылкой на проект инициативы, которую направили в Минюст три депутата Госдумы от «Единой России», пишут «Известия».

По мнению Николая Земцова, Анатолия Выборного и Владимира Крупенникова, в КоАП должна появиться статья, предусматривающая административное наказание для должностных лиц и организаций за нарушение законных прав родителей. В пояснительной записке к письму отмечается, что сейчас невозможно привлечь должностных лиц к ответственности за нарушение этих и других прав родителей — возможны только дисциплинарные меры, но это, считают депутаты, не обеспечивает предупредительный характер наказания.

Речь идёт о правах родителей выбирать форму получения образования детьми и знакомиться с учредительными документами образовательных организаций, включая документы, регулирующие учебный процесс. Кроме того, в новом Административном кодексе предложено упомянуть нарушение прав родителей на получение информации о любых медицинских обследованиях их детей, а также на отказ от их проведения. Норма о медицинских обследованиях в том числе подразумевает отказ от прививок без запрета на посещение образовательных учреждений, подчёркивают авторы обращения в Минюст. Они отмечают, что профилактические прививки, мероприятия по раннему выявлению туберкулёза, осмотры детей, иные медицинские вмешательства (если речь не об экстренном спасении жизни) по закону могут проходить только с согласия родителей. Право родителей от них отказаться закреплено в частях 2 и 3 статьи 20 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», а также в статье 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», статье 7 ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза».

За нарушение этого права депутаты предлагают штрафовать должностные лица на 10–30 тысяч рублей, юридические — на 50–100 тысяч рублей.