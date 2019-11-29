В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в российских клиниках

В Госдуме готовится законопроект об ограничении доли иностранцев в уставном капитале частных российских медицинских организаций, рассказал RT автор инициативы, депутат-единорос Евгений Фёдоров.

По его мнению, доля иностранного участия в уставном капитале клиник не должна превышать 20%. Фёдоров заявил, что сегодня конечными владельцами некоторых крупнейших отечественных частных медицинских организаций являются иностранные юридические лица, среди которых немало офшорных компаний.

«Данные организации получают доступ к медицинской информации миллионов граждан России, занимаются сбором биоматериала для лабораторных исследований и так далее. А мы даже не всегда можем сказать, кто стоит за этими клиниками и не используют ли они получаемые данные для каких-то иных целей», — пояснил депутат.

Парламентарий добавил, что лазейкой офшорного учредителя могут воспользоваться иностранные спецслужбы, «заинтересованные в сборе биоматериала россиян для разработки новых образцов биологического и химического оружия». Ожидается, что законопроект будет готов до конца текущего года.

С 2015 года Генпрокуратура России может признать «нежелательной» иностранную или международную неправительственную организацию, если её деятельность угрожает интересам РФ. С 2017 года в России присваивают статус «СМИ — иностранных агентов». В ноябре 2019 года российский парламент принял закон, разрешающий признавать иностранными агентами физических лиц.