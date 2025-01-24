В городской думе Нижнего Тагила подняли вопрос о возможности продажи муниципальных общежитий

Накануне, 23 января, на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству депутаты Нижнетагильской думы подняли вопрос о возможности продажи муниципальных общежитий. По мнению депутатов, вкладывать средства в эти помещения нецелесообразно, так как даже после ремонта администрация не сможет предоставить комнаты в общежитиях для проживания. Это связано с тем, что они не будут соответствовать необходимым стандартам, поскольку в них отсутствуют важные удобства, такие как санузлы и другие необходимые условия.

«У нас более 900 единиц пустующего муниципального жилья в бывших общежитиях предприятия. Они находятся в плохом состоянии, а проводить ремонтные работы городу сложно и невозможно. Дело в том, что жилищный кодекс не предусматривает возможность их продажи, поэтому мы сейчас выносим на депутатскую вертикаль, вопрос о том, чтобы предусмотреть это», — сказал председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн.

По мнению депутатов, в случае изменения жилищного кодекса, средства, вырученные от продажи этих помещений, можно будет направить на ремонт муниципального жилья, подлежащего восстановлению.

На заседании привели в пример собственника, который поддерживает общежитие на улице Карла Маркса в хорошем состоянии. Также отметили, что, возможно, найдётся собственник, который примет решение перевести помещения в нежилой фонд или найдёт иной способ их использования.

Напомним, в 2025 году запланировано 38 млн рублей на проведение работ по ремонту муниципального жилья. В рамках предусмотренных средств возможно отремонтировать 1 642 кв. метра жилой площади (примерно 40 квартир). После завершения ремонтных работ жилые помещения будут распределены гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе лицам, проживающим по договору социального найма в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.