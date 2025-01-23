В 2025 году на переселение жителей, проживающих в аварийных домах Нижнего Тагила, выделено более 138 млн рублей

Накануне, 22 января, на заседании постоянной комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию начальник управления по учёту и распределению жилья администрации Нижнего Тагила Викторина Пырина рассказала о проведённых в 2024 году мероприятиях по переселению граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, и о перспективах на 2025 год.

Всего за 2019–2024 годы в рамках региональной адресной программы расселено 318 семей из 41 дома, признанных аварийным и подлежащими сносу в период с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. Расселение жителей аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года, проводится в рамках муниципальной программы «Реализация основных направлений деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2030 года».

В рамках данной программы в бюджете города на 2024 год было предусмотрено 279,5 млн рублей. По состоянию на 1 января 2024 года в реестре не расселённых многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, значилось 65 домов, в которых проживало 667 семей (1744 человека). В течение 2024 года переселено 184 семьи (468 человек) из 37 аварийных домов, в том числе за счёт средств резервного фонда правительства Свердловской области проведены мероприятия по расселению жителей дома, который пострадал от взрыва газа, на улице Сибирская, 81.

По состоянию на 1 января 2025 года на территории Нижнего Тагила в реестре не расселённых многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, значится 50 многоквартирных домов, в которых проживает 501 семья (1286 человек). Из них в течение 2024 года аварийными и подлежащими сносу признано 2 многоквартирных дома, в которых проживает 37 семей (96 человек).

На 2025 год в бюджете города на мероприятия по переселению граждан из аварийных домов предусмотрено 138 млн 119 тысяч рублей. Планируется расселить 3 многоквартирных дома, в которых проживают 28 семей (84 человека), срок расселения которых установлен на 2025 год. Для расселения жителей ещё 5 аварийных домов (93 семьи/223 человека) со сроком расселения 2025 год дополнительно необходимы средства в размере не менее 350 млн рублей.

Кроме того, в 2025 году запланировано 38 млн рублей на проведение работ по ремонту муниципального жилья. В рамках предусмотренных средств возможно отремонтировать 1 642 кв. метра жилой площади (примерно 40 квартир). После завершения ремонтных работ жилые помещения будут распределены гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе лицам, проживающим по договору социального найма в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.