В городской думе Нижнего Тагила не знают, на что потратить свои «депутатские миллионы»

На профильной думской комиссии по социальной политике после отчёта начальника управления образования Татьяны Удинцевой о материально-технической базе и состоянии объектов дошкольного и школьного образования в Нижнем Тагиле у депутатов возникли вопросы о том, куда направить средства так называемого «депутатского миллиона» и можно ли проиндексировать эту сумму.

По словам Удинцевой, многие учебные учреждения города требуют денежных вложений, а очерёдность ремонта выбирается исходя из того, где раньше заканчиваются предписания надзорных органов. В связи с этим у депутата Риммы Ильиной возник вопрос к коллегам, на что лучше потратить «депутатский миллион» и нельзя ли увеличить сумму.

«Мы сегодня очень много говорили о культуре, о развитии наших образовательных учреждений, и поскольку мы с вами депутаты, мы можем потратить депутатский миллион на наказы избирателей. Последнее время мы очень часто говорим о том, что цены изменились, и у нас с вами всего один миллион, который мы можем направить на то, что посчитаем нужным, а обращений от жителей города очень много. Так вот, возникает вопрос, на что его потратить и что нам сделать для того, чтобы эта сумма увеличилась», — спросила депутат Римма Ильина.

Председатель гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн заявил, что вопрос об индексации депутатского миллиона поднимается уже не первый раз, однако средства из городского бюджета всё равно находят. По его словам, депутатам Законодательного собрания Свердловской области зарезервированная сумма была сокращена до 400 тысяч рублей.

Напомним, что, по оценкам финансового блока мэрии, в 2023 году доходы городской казны составят 19 млрд 279 млн рублей, расходы — 19 млрд 705 млн рублей, соответственно, дефицит бюджета — 426 млн рублей. Например, в 2018 году мэрия Нижнего Тагила отказалась предусматривать в проекте бюджета затраты на так называемый «депутатский миллион», после чего парламентарии попросили Сергея Носова вернуть им полномочия.

Мэрия ежегодно закладывает в бюджет города определённую сумму денежных средств для исполнения наказов избирателей, которые обращаются за помощью к депутатам гордумы, каждому народному избраннику выделяют примерно по миллиону рублей. В новом созыве работают 25 депутатов, каждому будут выделены средства на текущий год. Деньги обычно требуются для внеочередных ремонтов дорог и тротуаров, замены окон и приведения в нормативное состояние кровли в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Таким образом, «депутатские миллионы» помогают оперативно решать возникающие острые вопросы. Однако средства парламентарии направляют не только на объекты управления образования, но и в управления физкультуры, соцполитики, культуры.

Перечень, куда были направлены средства депутатами прошлого созыва, составляет примерно 100 объектов. Отметим, что в прошлом созыве депутатский корпус состоял из 28 парламентариев.