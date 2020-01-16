В городах Свердловской области из-за аномально тёплой погоды отменяются крещенские купания в проруби

Из-за аномальной погоды в некоторых городах Свердловской области в этом году не будет организовано крещенских купаний в проруби — в частности, из-за непрочности льда купелей не будет в Верхней Пышме, Артёмовском, Верхнем Дуброво и Красноуральске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

При этом список городов и мест, где в итоге откажутся от купаний в проруби в целях безопасности, может увеличиться: сейчас в администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга решается вопрос о том, делать ли купели на Калиновском разрезе (Калиновке). Ранее глава района Роман Кравченко анонсировал планы по установке на этом водоёме трёх палаток для окунания в прорубь, но из-за того, что лёд тонкий, от этих планов, возможно, откажутся.

Из-за тёплой зимы МЧС намерено принять дополнительные меры безопасности на водоёмах, где купание всё же состоится: купели перенесут ближе к берегу, будут оборудованы дощатые настилы для прохода жителей к купели и обратно, места для переодевания и обогрева будут организованы исключительно на берегу. Кроме того, по словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Свердловской области Ирины Каменных, сотрудники МЧС и полиции будут контролировать численность людей, выходящих на лёд.

По прогнозу Уралгидромета, 19 января ночью в Свердловской области ожидается температура от –3 градусов на юго-западе региона до –20 градусов на севере. Днём температура воздуха будет –1…–6 градусов, на севере — до –10 градусов.

Сейчас средняя толщина льда на водоёмах региона составляет 25 сантиметров, из-за тёплой погоды структура льда неоднородная, а по расчётам, одновременно у купели может находиться в среднем не более 20 человек. При приёмке купелей, которая пройдёт до 18 января, специалисты госинспекции по маломерным судам будут обращать особое внимание на толщину льда и в каждом конкретном случае назовут количество людей, которые одновременно смогут находиться около проруби.

По информации из муниципальных образований, поступившей в ГУ МЧС, на 16 января запланирована к открытию 141 купель, из них 13 — в Екатеринбурге. Заявки продолжают поступать.

Полный перечень купелей, который будет меняться, можно посмотреть на сайте областного МЧС.