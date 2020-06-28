В городах России прошла серия пикетов в поддержку художницы, которую судят за рисунки обнажённых женщин

В разных городах России, в том числе в Екатеринбурге, прошла серия пикетов в поддержку художницы Юлии Цветковой. Девушку обвиняют в распространении порнографии из-за картинок в соцсетях, на которых изображены обнажённые женщины. По данным «ОВД-Инфо», на акциях в Москве и Санкт-Петербурге были задержаны 43 человека.

Как пишет Znak.com, на задержанных составляли протоколы за нарушение правил участия в публичных акциях, а также по статьям о нарушении режима самоизоляции и режима повышенной готовности.

Уголовное дело по статье о распространении порнографии на Юлию Цветкову завели в конце 2019 года, после того как девушка опубликовала бодипозитивные картинки в паблике «Монологи вагины», на некоторых из них было изображение вульвы. Сейчас ей грозит до 6 лет лишения свободы. Правозащитная организация «Мемориал» признала художницу политзаключённой.

Ранее Цветкова руководила молодёжной театральной студией в Комсомольске-на-Амуре. С актёрами от 6 до 17 лет она ставила спектакли против оружия, буллинга, а также постановку о гендерных стереотипах — «Розовые и голубые». Содержание последней в итоге проверяла полиция из-за жалоб на гей-пропаганду, а воспитанников театра допрашивали как потерпевших. В итоге из-за постоянных вызовов в Центр «Э», связанных с анонимными жалобами о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений», проект пришлось закрыть.