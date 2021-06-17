В Горнозаводском управленческом округе построят приют для бездомных собак

В Свердловской области разработана дорожная карта по созданию приютов для животных до 2026 года, которая предусматривает строительство приютов в каждом управленческом округе и в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информполитики. По мнению областных властей, таким образом муниципалитеты получат возможность направлять средства, выделенные им из бюджета на отлов и содержание бездомных животных, на проектирование и строительство приютов. Ежегодно на эти цели из регионального бюджета выделяется 105 миллионов рублей. В ближайшее время проект закона будет направлен в Законодательное собрание Свердловской области.

Напомним, мэрия Нижнего Тагила планирует создать муниципальную службу по отлову бездомных собак с собственным приютом на базе МУП «Тагилдорстрой». По словам чиновников, питомник будет способен принимать до 150 особей в месяц, а сам корпус здания будет построен из быстровозводимых конструкций.

Ранее депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Ершов отметил, что каждый питомник будет прикреплён к управленческому округу, а его конкретное местоположение будет выбрано исходя из экономической и географической целесообразности.