В гордуме Нижнего Тагила назвали фамилии депутатов и общественника, которые будут выбирать нового главу города. Это представители ЕВРАЗа и УВЗ

Комиссия по местному самоуправлению при Нижнетагильской гордуме утвердила список кандидатов в конкурсную комиссию по выборам нового главы города. В него вошли по два представителя от главных тагильских финансово-промышленных групп – ЕВРАЗа и «Уралвагонзавода». Последнее предприятие представляют: начальник металлургического производства УВЗ Роман Гореленко и гендиректор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов. От ЕВРАЗа в состав комиссии вошли почётные граждане города: директор коксохимического производства НТМК, депутат Никита Беркутов, а также советник управляющего директора предприятия и председатель местной Общественной палаты Михаил Аршанский. Окончательно кандидатуры будут утверждены на заседании НТГД 9 августа.

«Здесь никакой интриги нет. Мы на комиссии заседали три минуты, был один вопрос. Людей, выбрали, вопросов к ним нет. Поэтому на думе вряд ли возникнет ситуация, при которой не удастся утвердить эти кандидатуры. Голосование будет открытым», – рассказал АН «Между строк» председатель думской комиссии по самоуправлению Вадим Раудштейн.

По словам депутата Леонида Мартюшёва, на днях в стенах гордумы также состоялось заседание думской комиссию по регламенту и этике, членом которой он является. При этом в ходе комиссии Ирина Бусыгина, Владимир Антонов и сам Мартюшёв проголосовали за проведение тайного голосования по выборам состава конкурсной комиссии.

«Я всегда был и буду за открытое принятие всех решений депутатами. Но провести открытое голосование предложил [руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила] Андрей Ленда, инородное тело в нашей власти, поэтому я проголосовал против. Не знаю, может, кому-то какие-то другие указания потом пришли, раз говорят уже об открытом голосовании. На думе этот вопрос в любом случае будет решён», – сказал Леонид Мартюшёв.

Мартюшёв также выразил удивление по поводу того, что в списке кандидатов нет самого председателя комиссии по местному самоуправлению, адвоката Вадима Раудштейна.

«Это требует больших затрат времени, – сказал агентству Вадим Раудштейн. – Я действующий адвокат. Конечно, никогда не пройду мимо коллег, если нужна будет какая-то помощь. Но заниматься всеми собеседованиями, программы слушать – это будет отвлечение от работы».

Мэр Нижнего Тагила будет избираться осенью депутатами думы сроком на пять лет из тех людей, которых допустит до итогового голосования специальная конкурсная комиссией из восьми человек. Одну половину комиссии 9 августа назначат депутаты местной думы, с составом второй в ближайшее время определиться губернатор свердловской области Евгений Куйвашев.

«По какому принципу в гордуме выбирали кандидатов в конкурсную комиссию, вообще непонятно, – отметил тагильский депутат-единоросс, пожелавший остаться неназванным. – [Председатель думы] Алексей Пырин в отпуске, многие депутаты тоже сейчас где-то отдыхают. Ленда чуть ли не каждый день на пятый этаж в думу бегает, советы свои раздаёт. Поэтому сложно на самом деле сказать, как проголосуют депутаты на думе 9 августа».

5 июня Заксобрание Свердловской области почти единогласно одобрило законопроект губернатора Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов главы Нижнего Тагила и введении новой системы. После этого местная гордума рассмотрела вопрос о внесении изменений в устав города, 4 июля были проведены публичные слушания. В ходе открытого голосования за внесение изменений в устав города проголосовали 606 тагильчан, против — 45 (в том числе несколько журналистов), ещё 40 воздержались. Многие пришедшие голосовать не стали вовсе.