В ГИБДД рассказали подробности столкновения ВАЗ-2106 с фурой на трассе под Нижним Тагилом

В отделе пропаганды ГИБДД рассказали подробности аварии с легковым автомобилем и фурой, которая произошла днём 2 декабря на Серовском тракте.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 14:30. Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место, установили, что 18-летний водитель на ВАЗ-2106, двигаясь в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с двумя грузовиками: МАЗ-47820 под управлением 33-летнего мужчины и Volvo, за рулём которого находился 42-летний водитель.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки был госпитализирован в ЦГБ № 2 Нижнего Тагила с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, скальпированная рана лба, открытый перелом левого бедра и ушиб грудной клетки. Его 18-летнего пассажира медики доставили в ЦГБ № 4 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, вывихом левого плеча, закрытым переломом нижней трети плечевой кости, ушибом левого коленного сустава и ушибом нижней челюсти.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия. В ведомстве уточнили, что стаж вождения автолюбителя на ВАЗ на момент аварии был пять месяцев.