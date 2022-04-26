В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП под Нижним Тагилом, в котором погиб 15-летний водитель

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности ДТП с лесовозом, в результате которого погиб несовершеннолетний водитель Daewoo Nexia. 25 апреля около 22:00 на Серовском тракте под Нижним Тагилом 15-летний подросток за рулём легкового автомобиля ехал в сторону Екатеринбурга. По предварительным данным, он не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Полицейские установили, что погибший является жителем села Лая. Автомобиль принадлежит матери погибшего, которая обучается в автошколе. До получения прав на автомобиле передвигается её отец, дед погибшего. Автомобиль хранится у него во дворе, а ключи лежат в квартире в свободном доступе. В этот вечер внук остался ночевать у бабушки с дедушкой.

33-летний водитель грузовика утверждает, что легковой автомобиль внезапно выехал на его полосу. Столкновения избежать не удалось. Водительский стаж мужчины составляет 14 лет. При осмотре грузовика сотрудники ГИБДД установили, что в тахографе отсутствует карта водителя. В отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ за управление транспортным средством без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства аварии.