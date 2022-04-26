Под Нижним Тагилом лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и лесовоз. 15-летний водитель легковушки погиб на месте

25 апреля на 143-м километре Серовского тракта под Нижним Тагилом произошло серьёзное ДТП с участием лесовоза и Daewoo Nexia. По информации АН «Между строк», за рулём легковушки находился 15-летний юноша, который погиб на месте. По словам источника редакции, автомобиль принадлежал деду молодого человека.

По предварительной информации, автомобили столкнулись лоб в лоб. Daewoo Nexia получила серьёзные повреждения и после столкновения загорелась. На место прибыли три автомобиля ГИБДД, сотрудники МЧС и скорая помощь. На момент публикации комментарий от ГИБДД Нижнего Тагила получить не удалось.