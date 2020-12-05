В ГИБДД рассказали подробности лобового ДТП на Серовском тракте

В отделе пропаганды ГИБДД рассказали детали дорожного происшествия на Серовском тракте, которое произошло вечером 5 декабря. По информации Госавтоинспекции, 33-летняя женщина ехала за рулём Hyundai Matrix и на 155-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов не справилась с управлением, выехала встречную полосу и столкнулась с Chevrolet.

В результате ДТП 39-летний водитель Chevrolet госпитализирован с переломом обоих бёдер, переломом левого предплечья и рёбер. Женщина-водитель доставлена в больницу с множественными переломами рёбер и голеностопа. Оба водителя на момент происшествия были трезвы.

Очевидцы также сообщили, что оба водителя были зажаты в автомобилях, на место происшествия выезжали спасатели Центра защиты населения.