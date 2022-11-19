В ГИБДД рассказали подробности ДТП с автомобилем ДПС под Нижним Тагилом

В ГИБДД рассказали подробности ДТП, которое произошло 18 ноября на Серовском тракте в районе Горноуральска. В результате двух аварий в общей сложности пострадали пять человек.

«В 02:20 в дежурную группу ОГИБДД МУ МВД России "Нижнетагильское" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу автодорога Екатеринбург — Серов, 167 км. На место ДТП прибыл экипаж патрульного автомобиля 36-044 в составе двух инспекторов ДПС», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции установили, что 22 летний мужчина — водитель автомобиля Mazda 323 не справился с управлением и улетел в кювет. В результате происшествия пострадали водитель и женщины 23 и 26 лет, находящиеся в машине, им оказана помощь в медицинском учреждении.

Чтобы вытащить перевернувшуюся машину из кювета, инспекторы вызвали эвакуатор. Один из инспекторов ДПС регулировал движение, чтобы эвакуатор мог беспрепятственно достать автомобиль. Рядом с эвакуатором, в 15–20 метрах, стоял патрульный автомобиль с включёнными проблесковыми маячками.

В этот момент со стороны Нижнего Тагила в сторону Кушвы ехала грузовая «Газель» под управлением 37-летнего мужчины. Инспектор дважды показал газелисту сигнал стоп в виде поднятой руки с жезлом вверх, но водитель требование регулировщика не выполнил. Газелист продолжил движение в прямом направлении и допустил наезд на натянутый трос эвакуатора, отчего произошло столкновение с патрульным автомобилем Skoda Octavia.

В результате ДТП оба автомобиля улетели в кювет по разные стороны дороги и получили технические повреждения, инспекторы ДПС получили травмы, после оказания медицинской помощи отпущены домой. Водитель «Газели» на момент аварии был трезв, в отношении него инспекторы составили административный материал по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал регулировщика).

Напомним, вчера в районе Горноуральска произошло сразу несколько ДТП. Газелист снёс патрульный автомобиль ДПС под Нижним Тагилом в момент, когда инспекторы вытаскивали перевёрнутую легковушку.