На Серовском тракте под Нижним Тагилом «Газель» на полной скорости влетела в автомобиль ДПС, экипаж которого оформлял ДТП (ВИДЕО)

Сегодня ночью на Серовском тракте в районе Горноуральска произошло сразу несколько ДТП, в результате которых одна машина перевернулась посреди проезжей части, а ещё две (грузовая «Газель» и патрульный автомобиль ДПС Skoda) улетели в кювет. По словам очевидца, он ехал по трассе за грузовой «Газелью» в сторону Серова. В какой-то момент «Газель», пытаясь уйти от столкновения с лежащим на крыше автомобилем, резко свернула влево и на полном ходу врезалась в стоящую рядом патрульную машину ГИБДД. От удара оба транспортных средства вылетели в кювет по разные стороны дороги.

«Ехавшие навстречу автомобили мигали фарами, давая понять, что впереди либо сотрудники ГИБДД стоят, либо произошла авария. Я сбавил скорость, а газелист так и продолжил ехать, чуть оторвался от меня. Я только влево-вправо посмотрел, а он уже в кювет летит, как и патрульная машина. Один из сотрудников ГИБДД находился в этот момент в салоне. После аварии он самостоятельно выбрался из автомобиля, но видно было, что он в шоке, даже шапку не стал надевать», — рассказал АН «Между строк» очевидец аварии.

Как пояснил на видео водитель «Газели», перед перевёрнутым автомобилем не был выставлен знак аварийной остановки, из-за чего он не сумел вовремя среагировать.

На момент публикации в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила не смогли уточнить ни количество пострадавших в данных ДТП, ни факт принадлежности патрульного автомобиля к территориальному отделению города, но пообещали прокомментировать происшествие позднее.