В ГИБДД рассказали подробности аварии под Нижним Тагилом, в которой погибла мать двоих детей (ВИДЕО)

В ГИБДД рассказали подробности сегодняшней аварии, которая произошла около 08:00 на 14-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда. На трассе столкнулись пассажирский автобус ПАЗ-4234 и кроссовер Mitsubishi Outlander. В результате столкновения 33-летняя женщина — водитель японского автомобиля от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, женщина за рулём Mitsubishi Outlander двигалась со стороны села Покровское. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который перевозил рабочих.

Вместе с погибшей в машине находились двое детей — 11-летний мальчик и 7-летняя девочка. Женщина везла их в школу. Несовершеннолетние сидели на заднем сиденье, мальчик был пристёгнут ремнём безопасности, девочка находилась в удерживающем устройстве. После ДТП детей госпитализировали, характер их травм уточняется. Известно, что у мальчика диагностирован перелом руки. Водитель автобуса и 25 его пассажиров не пострадали.

Полицейские и следователи провели осмотр места происшествия, установили личность погибшей, опросили водителя автобуса и очевидцев. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина аварии.