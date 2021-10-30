В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности смертельного ДТП на Алтайской

В Нижнем Тагиле в результате ДТП в ночь на 30 октября возле дома №47 по улице Алтайской, погиб пассажир LADA Granta, об этом АН «Между строк» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, 36-летний водитель, следуя по улице Алтайской в сторону Боровой, не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате происшествия 41-летняя женщина-пассажир скончалась в карете скорой помощи. Водитель с многочисленными травмами госпитализирован в больницу. Из автомобиля спасателям его пришлось доставать с помощью специнструмента.

В ГИБДД отметили, что водитель имеет 17 лет стажа управления автомобилем. Ранее 43 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в основном правонарушения связаны с несоблюдением скоростного режима. В 2019 году мужчину лишали водительских прав, за управление автомобилем в состоянии опьянения, однако срок лишения уже прошёл.

В каком состоянии водитель управлял автомобилем, будет установлено только в ходе проведения экспертизы в медицинском учреждении.