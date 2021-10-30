В Нижнем Тагиле водителя легковушки зажало после столкновения со столбом

В ночь на 30 октября в Нижнем Тагиле возле дома № 47 по улице Алтайской произошло ДТП, в результате которого пострадало два человека. Как рассказал АН «Между строк» очевидец аварии, водитель LADA Granta не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в столб. В результате происшествия водитель оказался зажат в салоне авто. Прибывшие на место спасатели Центра защиты населения достали мужчину только с помощью гидравлического специнструмента. Также в аварии травмы получила пассажирка. Оба пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в больницу.