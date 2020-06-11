В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности массового ДТП на проспекте Ленина

Сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого несколько человек получили травмы. Авария произошла около 13:20 возле дома № 36 по проспекту Ленина. Как видно на видеозаписи с камер наблюдения «Сетей Тагила», автомобиль BMW, за рулём которого находилась 49-летняя женщина, начал резко поворачивать вправо. Движущийся за ним УАЗ под управлением 62-летнего водителя начал притормаживать, и в это время в него врезался автобус ПАЗ, в котором находилось 10 пассажиров. От удара УАЗ по инерции врезается в BMW и переворачивается, а тот, в свою очередь, задевает KIA Cerato, выезжающий с дворовой территории. В результате ДТП два пассажира УАЗа получили травмы различной степени тяжести.