В центре Нижнего Тагила произошло серьёзное ДТП (ВИДЕО)

Днём 11 июня возле дома № 36 по проспекту Ленина произошло ДТП с пострадавшими. По предварительной информации, автомобиль УАЗ с прицепом столкнулся с автобусом ПАЗ. От удара УАЗ перевернулся на крышу. Как сообщает ИА «Все новости», пострадали три человека, находившиеся в УАЗ, одного из них медики увезли в больницу. В этом же месте столкнулись ещё две иномарки, которые пытались уйти от столкновения. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Подробности аварии будут позднее.