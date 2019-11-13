В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности ДТП на объездной Серовского тракта, в котором погиб человек

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила раскрыли подробности страшной аварии, произошедшей вечером 13 ноября на объездной Серовского тракта.

Напомним, на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись грузовая «Газель» и Renault Duster.

В ГИБДД рассказали, что ДТП произошло в 16:40 на 134-м километре трассы. Ехавший в направлении Серова 57-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение со следующей во встречном направлении «Газелью» под управлением 40-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Renault Duster скончался до приезда врачей скорой помощи от полученных травм.

В ведомстве добавили, что стаж вождения погибшего тагильчанина составляет 26 лет. В 2019 году он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.