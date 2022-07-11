В ГИБДД Нижнего Тагила и АО «Облкоммунэнерго» прокомментировали инцидент с задержанием директора «Тагилэнергосети» за пьяную езду

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности задержания директора филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Андрея Калаушина, подозреваемого в пьяной езде.

Напомним, что 9 июля в Нижнем Тагиле на ГГМ инспекторы ДПС остановили принадлежащий АО «Облкоммунэнерго» Toyota Land Cruiser, за рулём которого находился Андрей Калаушин. По словам очевидцев, во время оформления протокола об административном правонарушении мужчина вёл себя вызывающе.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила пояснили, что правонарушение выявлено в рамках проведённых отделом дорожной полиции мероприятий, которые были направлены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД.

«Во время рейдового мероприятия в субботу в дежурную часть отдела ГИБДД поступило сообщение о том, что по улицам ГГМ ездит автомобиль, водитель которого, предположительно, находился в неадекватном состоянии. На место выехали инспекторы ГИБДД и потребовали водителя остановить автомобиль. Мужчина не стал устраивать погоню и выполнил требование инспекторов. За рулём находился мужчина, у которого наблюдались явные признаки алкогольного опьянения: запах спиртного изо рта, резкая окраска кожных покровов, проблемы с координацией и нарушение речи. Мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался. В отношении него был составлен протокол об отказе от медицинского освидетельствования, а автомобиль отправлен на штрафстоянку», — рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В отделе по связям с общественностью АО «Облкоммунэнерго» АН «Между строк» рассказали, что задержанный автомобиль действительно принадлежит компании, а по факту данного инцидента была организована служебная проверка.

«Руководители структурных подразделений “Облкоммунэнерго” могут использовать служебный транспорт в случае производственной необходимости, в том числе в выходные и праздничные дни. В исключительных случаях – по доверенности управлять служебными автомобилями. Компания проводит служебную проверку по факту данного нарушения и в обязательном порядке примет меры дисциплинарного взыскания, согласно трудовому законодательству. Мы ужесточим правила, чтобы предотвратить ситуации, которые могут повлечь нарушения закона и дискредитировать высокий профессионализм коллектива предприятия», — рассказала АН «Между строк» начальник отдела по связям с общественностью АО «Облкоммунэнерго» Екатерина Мезинцева.

В отделе пропаганды подчёркивают, что помимо описанного случая, за три дня рейдовых мероприятий также было выявлено 5 пьяных водителей и 4 случая управления автомобилем без водительских прав.