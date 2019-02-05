В «Газпроме» объяснили причину транспортного коллапса с междугородними автобусами в Нижнем Тагиле 

Газовая АЗС № 3 на Свердловском шоссе, принадлежащая компании «Газпром газомоторное топливо», сегодня возобновила свою работу. Об этом АН «Между строк» рассказал замдиректора екатеринбургского филиала Ян Новицкий. Ранее закрытие этой заправки стало причиной массовых отмен пригородных и междугородних рейсов в Нижнем Тагиле.

«На сегодняшний день плотность наших газовых АЗС в Нижнем Тагиле максимальная по всероссийским масштабам, — отметил представитель компании. — В Екатеринбурге только недавно появилась четвёртая заправка, а в Нижнем Тагиле четыре станции уже давно. Поэтому когда нам говорят о транспортном коллапсе из-за вышедшей из строя одной из четырёх заправок, то у нас, кроме доброй улыбки, это ничего не вызывает. Из-за низкой температуры дала сбой электроника, но мы всё восстановили достаточно оперативно, хотя поломка требовала гарантийного ремонта и мы могли остановить станцию на месяц».

По информации директора нижнетагильского автовокзала Вячеслава Эйвазова, в течение 5 февраля были отменены 68 пригородных и междугородних рейсов. По его словам, транспортным компаниям неудобно заправлять автобусы на удалённых заправках (на выезде с ГГМ в сторону Серовского тракта и на улице Балакинской), поэтому рейсы отменяются.