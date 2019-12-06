В ФСБ украли сотни миллионов, выделенные на строительство погранзастав

Замначальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрия Сулина обвиняют по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, Сулин не проконтролировал исполнение целого ряда контрактов, заключённых спецслужбой на строительство различных объектов, в том числе в рамках реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Государственная граница Российской Федерации (2012–2020 годы)». В результате пропали сотни миллионов рублей, выделенных на строительство различных объектов, в том числе пограничных застав и постов.

УКС, заключая контракты на возведение подобных объектов, полагает следствие, выплатило коммерческим структурам 658 млн рублей за работы, которые не были до конца выполнены, или переплатило подрядчикам. Издание отмечает, что средняя стоимость одной заставы, построенной в рамках ФЦП, составляет около 300 млн рублей. Таким образом, действия Сулина и неустановленных лиц, фигурирующих в материалах расследования, могли привести к тому, что были потеряны две новые погранзаставы.

Сулину инкриминировали именно превышение должностных полномочий, полагает собеседник газеты, потому что пока не было доказано, что он получал откаты или взятки от коммерческих и государственных структур, участвовавших в реализации проектов. Пока что он находится под домашним арестом, который на днях был продлён на два месяца. Сам обвиняемый и его защита возражали против этого, требуя заменить домашний арест более мягкой мерой пресечения в виде запрета на определённые действия.

По данным издания, ущерб от действий Сулина оценивается в стоимость как минимум двух погранзастав. По данным из открытых источников, финансирование программы предусмотрено в размере 134 млрд рублей. Отмечается, что уголовное дело в отношении Сулина может являться частью большого расследования, инициированного руководством ФСБ в отношении командования управления капитального строительства в частности и службы обеспечения деятельности в целом.