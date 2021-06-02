В ФСБ рассказали о количестве лжеминирований на территории Свердловской области

Более 60 уголовных дел по статье о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма возбудили в Свердловской области с 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. Всего за прошлый год на телефоны экстренных служб поступило 89 анонимных сообщений с угрозами о минировании. Чаще всего, по информации правоохранителей, объектами лжеминирований становились жилые дома, места массового пребывания людей, в том числе торговые центры, административные здания. Кроме того, поступали сообщения о минировании учебных заведений, объектов транспортной инфраструктуры и медучреждений.

По данным ФСБ, анонимные звонки, как правило, совершали граждане в состоянии алкогольного опьянения или по каким-то личным мотивам. В числе правонарушителей есть несовершеннолетние. Все лжеминёры были установлены и задержаны.

«В результате 26 человек, оставивших анонимные сообщения об угрозе теракта, были привлечены к уголовной ответственности, два десятка получили реальный срок лишения свободы (от трёх до семи лет) и ограничение свободы (от трёх месяцев до двух лет). Остальные правонарушители — крупные штрафы», — уточнили в ведомстве.

Так, в июне 2020 года Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор ранее судимому за убийство и кражи Клестову В., который в ночь на 8 февраля сообщил по телефону в полицию о минировании ТЦ «Райт» на улице Ломоносова. В это время сам мужчина находился рядом с торговым центром и был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Суд признал Клестова виновным по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры» и назначил ему наказание в виде трёх лет колонии строгого режима.