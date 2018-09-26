В финал конкурса по выборам мэра Нижнего Тагила прошли все кандидаты

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для участия в выборах мэра Нижнего Тагила допустила до второго этапа всех претендентов — врип главы города Владислава Пинаева, сотрудника «Адвокатской конторы № 1» Юрия Черных, учителя гимназии № 18 Данила Кукутина, председателя нижнетагильского отделения «Партии роста» предпринимателя Евгения Рохлина, местного блогера Илiю Тагильчана и председателя общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области» Александра Усольцева. Об этом АН «Между строк» сообщил председатель конкурсной комиссии, депутат Нижнетагильской гордумы Никита Беркутов.

«Комиссия достаточно серьёзно проанализировала все материалы и сочла возможным допустить до второго этапа всех кандидатов. Второй этап назначила на 5 октября. СМИ смогут присутствовать на заседании. Нам предстоит с новым главой жить и работать в нашем родном городе достаточно серьёзное время. Очень хочется, чтобы традиции, закладываемые предыдущими главами города, не только продолжались, но и разрастались», — сказал Никита Беркутов.

Решение было принято сегодня, 26 сентября, на первом заседании конкурсной комиссии по выборам мэра. 5 октября претенденты на кресло градоначальника должны будут представить комиссии свои проекты развития Нижнего Тагила на ближайшие пять лет. 12 октября их кандидатуры вынесут на внеочередное заседание гордумы, в ходе которого депутаты и выберут нового мэра.

Напомним, фаворитом предвыборной гонки считается Владислав Пинаев. Его кандидатуру активно лоббирует свердловский губернатор Евгений Куйвашев, также Пинаева поддерживают крупнейшие финансово-промышленные группы Нижнего Тагила — ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзавод».