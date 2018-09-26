Конкурсную комиссию по выборам главы Нижнего Тагила возглавил представитель ЕВРАЗа

Директор коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, депутат гордумы Никита Беркутов возглавил конкурсную комиссию по выборам главы Нижнего Тагила. Решение было только что принято на первом заседании комиссии, которое проходит сейчас в Нижнетагильской гордуме, сообщает корреспондент АН «Между строк». Кандидатуру Беркутова одобрили все члены комиссии. Зампредседателя выбрали управляющего администрацией Горнозаводского управленческого округа Евгения Каюмова, секретарём — начальника металлургического производства УВЗ, депутата гордумы Романа Гореленко.

Сегодня члены комиссии проверят документы кандидатов на должность главы города на достоверность и полноту предоставления сведений. Прошедшие первый этап конкурсанты будут допущены к собеседованию.

Конкурсная комиссия состоит из восьми человек. Первая половина — представители свердловского губернатора Евгения Куйвашева. В неё вошли: первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев, управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов, директор департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова и замглавы администрации губернатора Ильхам Ширалиев, возглавляющий департамент кадровой политики и контроля. Вторая часть комиссии — представители гордумы и Общественной палаты Нижнего Тагила. Это председатель Общественной палаты Нижнего Тагила Михаил Аршанский, начальник коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов, начальник металлургического производства «Уралвагонзавода» Роман Гореленко и гендиректор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов.

На кресло мэра Нижнего Тагила претендуют шесть человек. Это врип главы города Владислав Пинаев, сотрудник «Адвокатской конторы № 1» Юрий Черных, учитель гимназии № 18, руководитель сообщества молодых педагогов Нижнего Тагила Данил Кукутин, председатель нижнетагильского отделения «Партии роста» предприниматель Евгений Рохлин, блогер Илья Коровин, известный интернет-пользователям под ником Илiя Тагильчанинъ, и председатель общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области» Александр Усольцев.