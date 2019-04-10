В федеральный реестр коррупционеров попал бывший главный архитектор Нижнего Тагила

За год работы федерального портала с единым реестром лиц, уволенных в связи с утратой доверия, в том числе за коррупционные правонарушения, в чёрный список попали 35 свердловчан. Список опубликован на сайте «Госслужба». Одним из ушедших в отставку с такой формулировкой стал экс-глава управления градостроительства и архитектуры Нижнего Тагила Константин Никкель. Он был уволен в июле прошлого года. Напомним, источник АН «Между строк» тогда предполагал, что «утрата доверия» врио мэра Владислава Пинаева к главному архитектору связана с некими «неформальными взаимодействиями с застройщиками» и якобы имеющейся у Никкеля незадекларированной элитной недвижимостью. В комментариях агентству Пинаев подтвердил, что его не устраивает работа Никкеля.

Отмечается, что, чтобы оказаться в списке, нужно быть уволенным в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения: речь идёт не только о получении или даче взяток, для попадания в реестр достаточно неправильно отчитаться о доходах или скрыть конфликт интересов. Имя провинившегося госслужащего остаётся в реестре на протяжении пяти лет.

Наиболее статусным участником списка стал бывший начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин — его уволили за утрату доверия из-за того, что он должным образом не отчитался о доходах и имуществе. Активнее всего в реестр в Свердловской области заносят бывших сотрудников МВД — оперуполномоченных и инспекторов ГИБДД. В частности, туда попали замначальника отдела угрозыска ОП № 24 Каменска-Уральского Сергей Ахтямов и замначальника полиции МО МВД «Серовский» Евгений Бугай. Всего органы правопорядка занесли 20 человек в реестр коррупционеров.

Также в реестре оказались два сотрудника службы судебных приставов (в том числе бывший начальник отдела противодействия коррупции свердловского УФССП Алексей Селиванов), специалист отдела госзакупок министерства образования Ирина Скуратова, экс-председатель Пьянковской территориальной администрации Нина Шорикова и бывший начальник административно-хозяйственного отдела отделения ПФР в Свердловской области Михаил Качарин.

Кроме того, в список было внесено и несколько муниципальных депутатов, не отчитавшихся должным образом о доходах и изгнанных из дум с соответствующей формулировкой: это депутат первоуральской думы Вадим Чертищев, а также депутаты Невьянской думы Светлана Шандер и Степан Назаров.

Всего в списке на сегодня 1110 человек.