В Ейске после падения военного самолёта на жилой дом погибли 13 человек

Вчера вечером в городе Ейске (Краснодарский край) на жилой дом упал военный самолёт Су-34. Как заявили в Минобороны России, причиной падения стала неисправность двигателя при взлёте.

По предварительной информации, в результате падения самолёта на девятиэтажный дом № 20/1 на улице Коммунистическая начался пожар, в котором пострадали 17 квартир дома. По состоянию на 06:00 18 октября известно о 13 погибших, среди которых трое детей. Ещё 19 человек получили ранения, сообщает Минздрав России. На месте ЧП после ликвидации пожара спасатели приступили к разбору завалов.

Как отметили в Минобороны РФ, упавший самолёт совершал учебно-тренировочный полёт. Лётчик успел катапультироваться, приземлившись недалеко от жилого дома.

Губернатор Краснодарского края уже заявил, что всем пострадавшим единовременно будет выплачено по 10 тысяч рублей. Каждому прописанному в доме члену семьи будет выплачено по 50 тысяч рублей в случае частичной утраты имущества и по 100 тысяч рублей в случае полной утраты. Пострадавшим, получившим в ЧП лёгкий вред здоровью, регион выплатит по 200 тысяч рублей, в случае получения среднего и тяжкого вреда — по 400 тысяч рублей. Родственникам погибших в результате трагедии будет единовременно выплачена материальная помощь в размере 1 млн рублей.