В Еврейской автономной области во время военных учений рухнул мост

В Смидовичском районе Еврейской автономной области во время военных учений обрушился железнодорожный мост, со ссылкой на источник пишет «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. Пострадали около 20 человек, никто не погиб. ТАСС сообщает о 18 госпитализированных.

Первый заместитель главы Смидовичского района Борис Королёв рассказал, что военные никого не допускают на место происшествия.

«Разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машину. Они не просили, просто мы отреагировали», — рассказал он.

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что двое военных пострадали во время учений по установке мостовой переправы — при наведении моста «произошло самопроизвольное складывание одной из опор».